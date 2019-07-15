Двое челябинцев выпотрошили банкоматы на 10 миллионов рублей

В Челябинске горожане по ночам взламывали банкоматы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственной частью регионального полицейского главка расследуется уголовное дело о серии ночных покушений на хищения денег из банкоматов, расположенных в почтовых отделениях и торговых комплексах Челябинска и области.

Из материалов дела следует, что двое челябинцев, 1981 и 1984 годов рождения, путем подбора ключей, проникали в помещения и вскрывали расположенные в них банкоматы. Ущерб от противоправных действий составил более 10 миллионов рублей.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкцией данной части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«У следствия имеются основания полагать, что данными гражданами совершено более 15 эпизодов аналогичных преступлений на территории Челябинской и Курганской областей. В настоящее время с обвиняемыми проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, а также оперативные мероприятия по установлению причастности соучастников к другим аналогичным преступлениям. Они оказывают содействие органам предварительного следствия», – рассказали в пресс-службе ведомства.

На период следственных действий горожанам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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