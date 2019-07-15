Бизнесмен заплатит 2,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Челябинской таможни

В Челябинской области осужден житель Зауралья за дачу взятки сотруднику таможни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, суд признал жителя Курганской области виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что 13 февраля 2019 года сотрудниками отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни выявлен житель Курганской области, который передал сотруднику таможни 300 тысяч рублей. В ответ он надеялся на содействие в беспрепятственном ввозе товаров на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан. Преступные действия гражданина пресечены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками таможни.

В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности осужденного. Следователем Челябинского следственного отдела Уральского следственного управления на транспорте СК России допрошены должностные лица Челябинской таможни, свидетели, проведены осмотры мест происшествий, проведена дактилоскопическая судебная экспертиза, что в своей совокупности позволило собрать достаточную доказательственную базу для вынесения судом обвинительного приговора.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 600 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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