В Челябинске появились бесплатные троллейбусы

В Челябинске появился бесплатный общественный транспорт – в некоторых троллейбусах плату за проезд с пассажиров не берут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происходит это обычно вечером или в выходные.

Фотография одного из таких вагонов появилась в группе «Общественный транспорт» в соцсетях: «Троллейбус работает без кондуктора по 10-му маршруту. Кондуктор уже отработала и ушла, а водителю работать до 21:00», – прокомментировал авто фото.

«Я с АМЗ однажды ехал так», – подхватили тему горожане. «Ехал на 26-ом не так давно с табличкой «проезд бесплатно».

«Я уже несколько раз видела: едет троллейбус, и стоит табличка «проезд бесплатный» (вроде так), Оказывается, теперь если нет кондуктора, водителю выдают такую табличку и... вперед и с песней, как говорится». Предположительно, такая благотворительность вызвана нехваткой кондукторов, что, например, сотрудников транспортных предприятий, не удивляет: «А нечего было всех разгонять… Отношение к работникам ужасное!»

Сотрудники предприятии отмечают, что кондукторам довольно часто приходится замещать отсутствующих коллег:

«Просят, и часто просят. И соглашаются всегда, как правило, одни и те же люди. А терпение у людей имеет все-таки границы. Одним словом... доруководились!»

Челябинск, Павел Зыварзин

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