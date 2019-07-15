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Понедельник, 15 июля 2019, 13:58 мск

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Пьяного южноуральца сбил грузовой поезд

Сотрудники транспортной полиции Златоуста устанавливают обстоятельства травмирования местного жителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, 14 июля в дежурную часть отдела транспортной полиции на станции Златоуст поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Златоуст – Аносово» травмирован мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что в 23:30 местного времени 48-летний житель Златоуста находился в колее железнодорожного пути, по которому ехал грузовой поезд. Увидев человека на рельсах, машинист подал сигнал высокой громкости и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

Мужчина был доставлен в одну из больниц Златоуста, где ему поставили предварительный диагноз: открытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота, раны правого плеча и бедра, алкогольное опьянение.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Челябинск, Виктор Елисеев

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