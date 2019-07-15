Ливни и ветер задержатся на Южном Урале

В Челябинской области снова продлили предупреждение об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, во второй половине дня 15 июля и ночью 16 июля в отдельных районах региона ожидаются очень сильные дожди, ливни и грозы, местами с крупным градом, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – советуют представители ведомства.

Таким образом, штормовое предупреждение в Челябинской области действует уже четвертый день. Ранее об ухудшении погодных условий южноуральцев предупреждали 10 и 11 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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