Суд оправдал активиста «Стоп ГОКа»

В Челябинске оправдали одного из активистов движения «Стоп ГОК», обвинявшегося в избиении охранника РМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировой судья Сосновского района вынес решение по делу одного из активистов движения «Стоп ГОК», руководителя штаба Алексея Навального в Челябинске Бориса Золотаревского.

Напомним, уголовное дело возбудили в январе нынешнего года, когда Золотаревский стал одним из кандидатов на пост главы Челябинска. Сам же инцидент произошел в 2018 году. Тогда машину с несколькими активистами движения «Стоп ГОК» остановили сотрудники ЧОП, охраняющего территорию строящегося Томинского ГОКа (учредитель – Русская медная компания). В толчее, образовавшейся из-за нежелания ЧОПовцев пропускать активистов, один из сотрудников (судя по фото на его личной странице в соцсетях, боец смешанных единоборств) обвинил Бориса Золотаревского в том, что тот его несколько раз ударил. После инцидента ЧОПовец обратился к врачу, а затем в полицию с заявлением о нанесении побоев.

«Суд в Челябинске только что оправдал координатора штаба Навального Бориса Золотаревского по делу о якобы избиении им охранника «Русской медной компании» (статья 115 УК РФ)», – сообщил сегодня в соцсетях руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Отметим, что это решение принято уже после того, как Золотаревский переехал из Челябинска в Москву.

Челябинск, Виктор Елисеев

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