В Челябинске подросток с ножом напал на почтальона

В Челябинской области задержан 16-летний подросток, подозреваемый в разбойном нападении на сотрудницу почты.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в совершении разбоя.

По версии следствия, утром 14 июля в подъезде одного из домов Курчатовского района областного центра молодой человек, вооруженный ножом, напал на сотрудницу почты, разносившую пенсии. Подросток хотел отобрать у неё сумку с деньгами. Однако, женщина оказала нападавшему активное сопротивление, призывая на помощь горожан. В ходе борьбы подросток нанес женщине ножом порезы рук, но не сумев завладеть деньгами, скрылся.

Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции, дерзкое преступление было раскрыто, подозреваемый задержан. «Установлено, что подросток раннее неоднократно совершал общественно опасные деяния, но не был привлечен к уголовной ответственности в связи с не достижением возраста привлечения», – уточняют в силовом ведомстве.

Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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