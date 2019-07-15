Жительницу Челябинской области признали виновной в гибели сына-инвалида на пожаре

В Челябинской области осуждена местная жительница, признанная виновной в гибели ребенка на пожаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 25-летняя местная жительница признана виновной в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следствием и судом установлено, что днем 18 октября 2018 года в поселке Лесной Еткульского района женщина ненадолго ушла из дома, где оставила в кроватке 4-летнего сына-инвалида, страдающего хроническим заболеванием. При этом, в комнате, в которой в кроватке лежал мальчик, от затопленной печи начал тлеть диван. Вернувшись домой, женщина обнаружила тело ребенка, задохнувшегося продуктами горения.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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