На Южном Урале ждут Владимира Путина с Наташей Королевой

Президент России Владимир Путин к концу недели планирует посетить Магнитогорск. Об этом сообщили в администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что глава государства примет участие в торжествах, посвященных Дню металлурга, намеченных на 19 июля.

Вместе с президентом в Магнитогорске в этот день ждут пилотажную группу «Стрижи», группу 7Б и Наташу Королеву.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 15.07.19

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