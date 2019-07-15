Экс-полицейская рассказала о «странностях» работы районного отдела полиции Челябинска

Бывшая сотрудница челябинской полиции рассказала о нарушениях, процветающих в одном из райотделов силового ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-сотрудница отдела полиции «Курчатовский» УМВД по Челябинску заявила, что всего за месяц работы столкнулась со многими нарушениями в работе следователей.

Сама женщина проработала 10 лет старшим следователем полиции, расследуя уголовные дела о незаконном обороте наркотиков. Однако, в Курчатовский район перевелась в 2017 году.

Первое, с чем столкнулась полицейская – намеренное занижение руководителями следствия квалификации преступлений. «Задерживают человека с закладками, изымают у него несколько расфасованных пакетиков с наркотиками, – цитирует челябинку Znak.com. – Как правило – это признак сбыта, и обычно расследуют и направляют в суд такие уголовные дела именно по сбыту, а суд уже может снизить квалификацию и осудить человека только за хранение. Это нормальная практика. Здесь же, даже если есть признаки сбыта, уголовное дело в какой-то момент попадало к определенному следователю, и она переводила все на хранение». При этом, по словам женщины, её попытки настоять на более строгой квалификации понимания у руководства не находили.

Еще одной новостью стала для челябинки система весьма своеобразного «шефства» со стороны ветеранов органов. По её словам, обычно после расследования дела и составления обвинительного заключения, следователи передают материалы руководителю на проверку. Но в Курчатовском районе было иначе: дела отвозили домов или на работу двум бывшим сотрудницам отдела. Они и проверяли материалы, получая за это деньги, которые руководство собирало с начинающих следователей.

Одна из женщин в беседе с представителями издания признала, что проверяла уголовные дела дома. Но было это всего раз или два, и она тогда была еще действующим сотрудником МВД – заместителем начальника следственного отдела. Но уже оформляла документы для выхода на пенсию, проходила медкомиссию. Потому и работала с документами дома.

«Я думаю, что у вас информация от девушки, которая занималась подделкой документов, она решила всех оболгать, – утверждает женщина. – Я вышла на пенсию в октябре 2017 года. До этого работала, поэтому проверяла дела, в том числе, когда была в отпуске и проходила медкомиссию. Да, могли носить и домой, может, раз, может быть, чье-то дело и читала, поэтому она адрес мой знает. После выхода на пенсию этого не делала, я за 25 лет службы начиталась, на пенсию уходила именно от этого».

Впрочем, рассказавшая о нарушениях челябинка настаивает на своей правоте. А в доказательство предъявляет скриншот переписки, датируемый 19 ноября 2017 года.

Были у полицейской и другие случаи спора с руководством. Например, как-то раз коллега попросила её подписать протокол задержания подозреваемого, которого она в глаза не видела. При этом начальница в действиях подчиненной не увидела ничего страшного.

К концу 2017 года отношения челябинки с начальством и вовсе разладились. Так, при передаче в суд одного уголовного дела, которое она срочно забрала у «добровольной проверяющей» выясняется, что в его материалах нет одного документа, которые есть в копиях и судебном постановлении о продлении меры пресечения. УСБ обвиняет горожанку в подделке документа. Но проверка со стороны следственного комитета не находит в действиях полицейской состава преступления. Во время проверки полицейская и рассказывает о «странностях» работы руководства.

Её вызывают в городское управление МВД, где женщину встречает начальник отдела дознания УМВД города и начинает угрожать расправой в случае, если у руководителя следственной частью райотдела будут неприятности, а затем и вовсе требует подписать рапорт об увольнении. В этот раз челябинка успевает отозвать рапорт. Но работать в органах ей остается недолго.

Дело в том, что она оказывается причастна еще к одному весьма нелицеприятному эпизоду. 13 июля 2017 года в Челябинске задержали 13 человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков. К расследованию подключают всех следователей райотдела. «Сами опера выезжают на квартиры и изымают все, что может доказать причастность к сбыту, – говорит экс-полицейская. – У двоих из 13 подозреваемых изымают iPhone, ноутбуки и майнинг-фермы на двух адресах. У одного из подозреваемых изымают две майнинг-фермы, у второго – одну и телефон».

Поначалу все вещдоки оставляют в кабинете одного из оперативников. Потом дело передают следователю. Но она просит, чтобы челябинка забрала это дело себе, объясняя это тем, что с адвокатом одного из задержанных у неё плохие отношения. «Я забираю, она приносит мне вещдоки, я их осмотрела, запечатала, там была, точно помню, только одна майнинг-ферма, я еще пакет черный в «Магните» купила, чтобы ее упаковать, и сдала в камеру хранения вещдоков, – рассказывает женщина. – По одному из парней пишу постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Второй получает три года условно. При этом в приговоре почему-то не указано, какие вещдоки изъяты, хотя их там целая «газель» была. Тот, что получил условный срок, пришел за своими майнинг-фермами. Пришел к следователю, что мне дело отдавала, одна из двух его майнинг-ферм так и стояла, оказывается, в кабинете у нее. Он ее забрал. Стали искать вторую – а ее нет. И майнинг-фермы второго парня тоже нет. Я свои документы посмотрела – всего по одной данные у меня были. В камере хранения мне говорят, что вообще ничего похожего тут нет. При этом в квитанции, которую я сдала в камеру хранения, вижу, что подпись моя подделана. Такая же ситуация с постановлением о принятии дела к производству. И постановлением об отказе. Подписи подделаны. Двух майнинг-ферм нет. Я все это описываю, распечатываю и направляю в прокуратуру, СК. Мне отказывают в почерковедческой экспертизе».

В итоге женщину увольняют по результатам служебной проверки по отрицательным мотивам. Сейчас она пытается оспорить свое увольнение через суд. А еще добивается возбуждения уголовного дела о хищении майнинг-ферм. Уголовное дело возбуждают в июле прошлого года. Но расследуют его почему-то в том же отделе полиции «Курчатовский». А в мае нынешнего года расследование приостанавливают в связи с неустановлением лица, причастного к составу преступления.

Но теперь челябинка добивается передачи дела в СКР. Однако теперь уже в отношении неё в начале июля этого года возбуждают уголовное дело о служебном подлоге (после трех отказов в возбуждении). Женщина уверена, что таким способом ей дают совет «успокоиться».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.07.19

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