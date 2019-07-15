Ученые назвали самое страшное животное

Чешские ученые выяснили, каких животных больше всего боятся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», страх и отвращение помогают нам выжить. К такому выводу пришли психологи из Национального института психического здоровья и Карлова университета (Чехия).

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, каких живых существ люди считают самыми страшными и отталкивающими. Итоги его опубликовал British Journal of Psychology.

В эксперименте приняли участие 1800 взрослых людей (средний возраст – 33 года). Им предложили оценить по пятибалльной шкале свои испуг и отвращение при виде фотографии того или иного животного.

В итоге самыми пугающими существами оказались пауки, получив 4,39 балла. Второе место заняли ядовитые змеи (4,34 балла за страх). Третье место заняли быки (3,84 балла).

Меньше всего участники эксперимента испугались улиток (1,15), рыб (1,15) и кошек (1,24).

Самыми отвратительными существами назвали паразитов: солитера (4,83 балла), вошь (4,83) и круглого червя (4,79). При этом исследователи напомнили, что все они могут быть переносчиками серьезных заболеваний, таких как тиф, цистицеркоз и аскаридоз.

В целом же лишь девять из 24 животных получили высокие баллы по обеим шкалам (страха и отвращения): тараканы, ядовитые и неядовитые змеи, вши, круглые черви, пауки, солитеры, осы и опарыши.

При этом ученые пришли к выводу, что существует два типа фобий, которые помогают людям защищаться от опасности. Один из них (боязнь пауков, змей и быков) заставляет держаться подальше от существ, способных покалечить. Отвращение же перед ленточными червями, вшами и круглыми червями помогает избежать заражения болезнями. «Страх служит определенной цели – в том числе, чтобы защитить нас от существ, которые могут укусить нас во время сна или заразить нас изнутри», – цитирует mir24.tv авторов исследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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