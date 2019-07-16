В Челябинской области сын депутата задавил двух пешеходов

В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло 15 июля в селе Кунашак около 5 часов вечера. 20-летний водитель Toyota Mark2 не справился с управлением и, перелетев через встречную полосу, выехал на тротуар, где снес двух пешеходов – 59-летнего мужчину и его 50-летнюю жену.

За рулем иномарки находился депутат Кунашакского районного собрания Руслан Имангулов. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД он пояснил, что под колеса ему бросилась собака, он не хотел ее задавить, поэтому резко вывернул руль и не справился с управлением.

Пешеходы от полученных травм скончались на месте.

Челябинск, Павел Зварзин

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