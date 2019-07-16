В Челябинском государственном центре народного творчества незаконно поменяли зарплату

Министерство культуры Челябинской области в разы сократило стимулирующую часть зарплаты сотрудникам подведомственного учреждения, не посоветовавшись с коллективом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокурорская проверка установила, что в Челябинском государственном центре народного творчества изменили положение об оплате труда с нарушением закона.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, в августе 2018 года главное контрольное управление региона выявило несоответствие положения об оплате труда центра народного творчества положению об оплате труда в других учреждениях, подведомственных областному министерству культуры. В итоге положение об оплате труда работников центра было утверждено в новой редакции.

На самоуправство руководства пожаловались сотрудники центра народного творчества. По их расчетам, стимулирующая часть заработной платы, согласно документу, могла сократиться в несколько раз. При этом сотрудников просто известили об изменениях условий трудового договора, не объяснив, что конкретно произойдет со стимулирующими выплатами, а также не рассказав о причинах изменения положения об оплате труда. Это противоречит Трудовому кодексу РФ, указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска направила директору центра народного творчества представление с требованием устранить нарушения и предостережением о их недопустимости в дальнейшем.

Челябинск, Июль 16 (Новый День, Виктор Елисеев) – Министерство культуры Челябинской области в разы сократило стимулирующую часть зарплаты сотрудникам подведомственного учреждения, не посоветовавшись с коллективом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокурорская проверка установила, что в Челябинском государственном центре народного творчества изменили положение об оплате труда с нарушением закона.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, в августе 2018 года главное контрольное управление региона выявило несоответствие положения об оплате труда центра народного творчества положению об оплате труда в других учреждениях, подведомственных областному министерству культуры. В итоге положение об оплате труда работников центра было утверждено в новой редакции.

На самоуправство руководства пожаловались сотрудники центра народного творчества. По их расчетам, стимулирующая часть заработной платы, согласно документу, могла сократиться в несколько раз. При этом сотрудников просто известили об изменениях условий трудового договора, не объяснив, что конкретно произойдет со стимулирующими выплатами, а также не рассказав о причинах изменения положения об оплате труда. Это противоречит Трудовому кодексу РФ, указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска направила директору центра народного творчества представление с требованием устранить нарушения и предостережением о их недопустимости в дальнейшем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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