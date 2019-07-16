Париж утопает в мусоре

Прокуратура потребовала от главы сельского поселения провести работы по размещению контейнерных площадок в Париже.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Нагайбакского района по обращению жителя села Париж провело проверку соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

«В соответствии с требованиями федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», – напомнили в прокуратуре.

Установлено, что администрацией Парижского сельского поселения разработана схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, однако она не соответствует реальному расположению участков на местности.

В ходе выезда на место выявлен факт нарушения установленных нормативов расположения контейнерных площадок в населенном пункте.

Поскольку обязанность по организации работы по сбору, вывозу ТКО в силу закона возложена на орган местного самоуправления, главе Парижского сельского поселения прокуратурой района внесено представление с требованием о проведении работы по оборудованию и расположению контейнерных площадок в селе Париж.

В настоящее время представление находится на рассмотрении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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