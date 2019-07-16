Центробанк: южноуральцы отказываются от налички

Южноуральцы все чаще используют банковские карты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения «Челябинск» Банка России, в I квартале 2019 года жители Челябинской области с помощью банковских карт совершили около 119 миллионов операций на общую сумму 198 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций выросло на 30,3%, объем – на 8,4%.

Чаще всего южноуральцы пользовались картой во время оплаты товаров, работ или услуг. Так, с января по март жители региона совершили более 101 миллиона платежей на 68 миллиардов рублей. Рост к аналогичному периоду составил 38,5% и 30,4% соответственно.

В регионе отмечается незначительное снижение количества (на 3,4%) и суммы (на 0,3%) наличных денег, снятых жителями и гостями региона со своих банковских карт. В первом квартале нынешнего года жители области 17 миллионов раз снимали «наличку», ее общая сумма составила 130 миллиардов рублей.

На Южном Урале растет число транзакций, совершенных с помощью карт национальной платежной системы «Мир». За три месяца текущего года вдвое увеличилось и количество операций, и сумма денежных средств. В итоге, было совершено 24,7 миллиона операций на 40 миллиардов рублей (около 21% количества и объема всех транзакций).

При этом, посредством карт «Мир», полученных в Челябинской области физическими и юридическими лицами в России и за ее пределами, было совершено 36,5 миллионов транзакций почти на 59 миллиарда рублей (рост количества – в 2 раза, суммы – на 1,9%). Из них за рубежом РФ – 312 переводов на 739 тысяч рублей.

На 1 апреля текущего года в регионе выпущено в обращение 6 миллионов банковских карт, из них 20% составляют карты «Мир» (около 1,2 миллиона штук). Согласно статистике, на каждого трудоспособного жителя Челябинской области приходилось более трех банковских карт. На Южном Урале работает 67,7 тысяч электронных терминалов и 5 тысяч банкоматов.

В настоящее время региональные банки разработали планы по подключению к системе быстрых платежей (СБП). Сервис, позволяющий мгновенно переводить деньги по номеру телефона, будет также способствовать развитию безналичных платежей в Челябинской области, уверены в ЦБ.

«Шесть региональных банков готовятся к подключению к системе быстрых платежей, в четырех из них проводится доработка программного обеспечения. Кроме того, две организации уже заключили договоры с НСПК «Мир» и готовятся к тестированию СБП », – комментирует руководитель Отделения «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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