В Челябинской области утонул трехлетний ребенок

На озере в Челябинской области утонули отец с сыном.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на озере Мыркай в Красноармейском районе. Об этом южноуральцы рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, житель села Миасское со своим трехлетним сыном отдыхали на озере. Мужчина с ребенком плавали на надувном матрасе.

В это время из-за сильного ветра поднялись волны. В итоге матрас перевернулся. Ни мужчина, ни мальчик не спаслись. При этом, по рассказам свидетелей трагедии, у малыша не было никакой дополнительной защиты.

Отметим, что за полтора с небольшим месяца в Челябинской области утонули уже 10 детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.19

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