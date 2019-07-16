В Челябинске дерево рухнуло на пенсионерку. Женщина умерла

Челябинская пенсионерка погибла под упавшим деревом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 15 июля, во дворе дома по улице Солнечная.

Как рассказывают очевидцы, дерево повалилось от сильного порыва ветра. Ствол упал на 70-летнюю челябинку. Медики, прибывшие на место ЧП, зафиксировали у пенсионерки переломы бедра и голени, открытую черепно-мозговую травму. Не исключено также, что у бабушки могло возникнуть внутреннее кровотечение.

Челябинку доставили в реанимацию ГКБ №3. Однако, врачи не смогли её спасти.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.19

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