В Магнитогорске рабочие сорвались с автокрана

На уральском предприятии с высоты рухнула люлька с рабочими.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 15 июля, на площадке новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината.

Трое рабочих подрядной организации были заняты высотными работами. В это время надломилась стрела автокрана, и автолюлька, где находились рабочие, упала вниз.

Как пишет «Верстов.Инфо», один из рабочих успел ухватиться за стрелу и избежал падения с высоты. Его коллеги рухнули вниз. По предварительной информации, один из них отделался ушибами, другого – госпитализировали. Его жизнь вне опасности.

В настоящее время надзорные органы проводят проверку по данному факту. Возможно, причиной ЧП стал сильный ветер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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