В Челябинской области на озере погиб подросток

На Южном Урале подросток утонул во время свидания.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла днем 15 июля 2019 года на озере Кумкуль в Аргаяшском районе.

По предварительной информации, 17-летний подросток купался в водоеме с девушкой, когда внезапно пошел ко дну. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.19

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