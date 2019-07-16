Власти Челябинска запретили уплотнительную застройку в элитном квартале

Мэрия отказала в согласовании строительства жилой высотки депутату Челябинской городской думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение подписала вчера, 15 июля, врио главы Челябинска Наталья Котова.

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:36:0614016:74 и объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и встроенной автостоянкой на 120 мест) по ул. Работниц в Калининском районе города Челябинска обществу с ограниченной ответственностью «Третий автобусный парк», – говорится в документе.

Отметим, что ООО «Третий автобусный парк» принадлежит депутату Челябинской городской думы Станиславу Новичихину. На принадлежащем его компании планировалось построить 24-этажный многоквартирный дом на 138 квартир. Однако, против выступили жители элитного квартала, где должна была вырасти высотка. По словам горожан, подобное соседство уронило бы стоимость квартир втрое.

А вот другое здание на северо-западе Челябинска вырастет и может стать достаточно привлекательным культурным объектом. Мэр Челябинска Наталья Котова подписала разрешение на строительство на улице Бейвеля в Курчатовском районе здания церкви Святого Григория Просветителя Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Православной Церкви.

Еще один храм – на этот раз церковь в честь Архистратига Божия Михаила РПЦ вырастет у парка «Дружба» в Тракторозаводском районе – в границах улиц Хохрякова, Чоппа, Танкистов и Новозаводской.

Челябинск, Виктор Елисеев

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