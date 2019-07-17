В Челябинской области задержали иностранца с крупной партией героина

Под Челябинском задержали иностранца, продавали наркотики в двух регионах России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Сосновском районе в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков задержан 47-летний иностранец, постоянно проживающий в Екатеринбурге. Во время размещения очередной закладки нигде не работающий, ранее судимый за наркопреступления мужчина был задержан, из тайника изъято почти 200 граммов концентрированного героина, предназначенного для мелких распространителей.

Установлено, что сбыт героина осуществлялся на территории Свердловской и Челябинской областей посредством тайников-закладок, о местонахождении которых потребителям сообщалось с помощью интернет-мессенджеров.

Далее в ходе проведенного обыска по месту жительства мужчины в Екатеринбурге изъято еще 1390 граммов героина, хранящегося с целью дальнейшего сбыта.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 30, пунктами «а», «г» частями 4, 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей). Санкция данных частей статей – вплоть до пожизненного заключения.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на получение и закрепление доказательной базы, а также на установление круга лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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