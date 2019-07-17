Челябинка подала в суд на хозяина волка, покусавшего её сына

В Челябинске начался суд над хозяином волка, набросившегося на школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рассмотрение иска о компенсации морального вреда началось в Тракторозаводском районном суде Челябинска.

Сам инцидент произошел в марте нынешнего года в парке имени Гагарина. Здесь уже несколько лет житель Челябинска устраивает прогулки с прирученными дикими и домашними животными, называя это контактным зоопарком. Многие горожане жалуются на присутствие в месте, где находится множество детей, опасных животных (согласно объявлениям в соцсетях, в самозваном «анималцентре» содержатся волк, лисы и другие). Свое недоумение и возмущение по поводу этих прогулок высказал даже глава Южного Урала Алексей Текслер.

Однако, власти Челябинска и полиция все возмущения горожан игнорируют. Сам же челябинец обвиняет земляков в невежестве и продолжает опасные прогулки (кстати, с частью своих питомцев он выходит и на единственную пешеходную улицу Челябинска).

Не останавливает владельца животных даже тот факт, что уже несколько раз его подопечные нападали на детей. Так случилось и нынешней весной: 11-летний школьник возвращался с занятий, когда решил поиграть с принадлежащим горожанину волком. По словам матери мальчика, животное набросилось на него и несколько раз укусило. В доказательство женщина предъявляет фотографии со следами укусов.

Впрочем, владелец животных свою вину отрицает. По его словам, на снимках видны старые синяки. А волк – вовсе не волк, а обыкновенная собака. При этом мальчика он помнит. И рассказывает, что тот долго и навязчиво приставал к «волку», но ушел без каких-либо жалоб.

Маму школьника такие объяснения не устраивают, и она требует взыскать с хозяина животных в качестве возмещения морального ущерба 50 тысяч рублей. Следующее заседание суда по иску назначено на 7 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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