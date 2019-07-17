Челябинцы отстояли «немецкий квартал»

Суд вернул челябинский квартал «маленькая Бавария» в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд обязал чиновников провести повторную культурно-историческую экспертизу «немецкого квартала», отменив решение госкомитета по охране памятников культурного наследия об исключении его из реестра. Об этом сообщили участники инициативной группы «АрхиСтраж».

«Судья после 4-х заседаний счёл, как и все нормальные люди, что историко-культурная экспертиза по ансамблю немецких домов была сделана безобразно и Госкомитет по охране объектов культурного наследия должен провести повторную экспертизу», – написала на своей странице Татьяна Пеллен.

С иском об отмене решения чиновников обратился известный челябинский краевед Юрий Латышев. Именно благодаря усилиям его группы «АрхиСтраж» квартал домов по улице Социалистическая в Металлургическом районе Челябинска был включен в реестр выявленных объектов культурного наследия. Однако, чиновники не горели желанием брать на себя ответственность за содержание целого квартала домов 1940-хгодов постройки, получившего в народе имя «маленькая Бавария» (здания строили немцы-трудармейцы и военнопленные). «Из всех экспертов, кто заявился на конкурс по закону 44-ФЗ для экспертизы выявленного объекта культурного наследия «немецкого квартала» Госкомитет выбрал наиболее неквалифицированного – Светлану Васильеву из Пензы, – рассказывает Елена Рохацевич. – Как сказала юрист, защищавшая интересы комитета, выбор пал на Васильеву из-за дешевизны ее работы. Вот она и провела экспертизу, не приезжая в Челябинск, не видя самого объекта, а лишь заглянув в интернет и найдя там фотографии уникального квартала и некоторую информацию о нем. И это – все».

Вывод, сделанный горе-экспертом, оказался удручающим для краеведов: объект не представляет культурной ценности. И чиновники с радостью исключили «маленькую Баварию» из реестра выявленных объектов культурного наследия. Это не устроило челябинцев. Юрий Латышев обратился с иском об отмене решения госкомитета.

«В Государственном архиве Челябинской области нашлись нужные документы, подтверждающие уникальность ансамбля «маленькой Баварии», о чем он и рассказал на одном из судебных заседаний. На последнем же заседании в качестве свидетеля была заслушана известный искусствовед, автор многих работ по искусствоведению и архитектуре, кстати, как раз специалист по немецкой архитектуре, кандидат искусствоведения, доцент Евгения Конышева. Она подтвердила, что экспертиза Светланы Васильевой проведена некачественно, вразрез с законом об экспертизе объектов культурного наследия», – пишет Елена Рохацевич.

В итоге суд отменил решение госкомитета, обязав челябинских чиновников провести новую экспертизу. «Прецедент есть!" – радуются краеведы. Однако, горожане уверены, что чиновники не сдадутся. И обязательно подадут апелляцию на это решение суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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