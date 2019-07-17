В суд направили дело жительницы Южного Урала, выбросившей новорожденного сына на обочину

В Челябинской области перед судом предстанет женщина, сын которой умер во время домашних родов.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы поселка Бердяуш, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, женщина, не состоявшая на медицинском учете, весной 2019 года в ходе домашних родов родила сына, который скончался при отсутствии медицинской помощи. 23 апреля она оставила тело новорожденного сына в деревянном ящике на обочине дороги недалеко от поселка.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление главному врачу районной больницы об устранении причин, способствовавших совершению преступления», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.07.19

Подразделение уральских металлургов празднует двойной юбилей. / Челябинцы отстояли «немецкий квартал». / Челябинка подала в суд на хозяина волка, покусавшего её сына. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»