В Магнитогорске полицейского задержали за взятку в 100 тысяч рублей

В Челябинской области сотрудник полиции подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ППС УМВД России по городу Магнитогорску.

По версии следствия, 7 июля этого года полицейский около одного из домов города Магнитогорска получил 110 тысяч рублей от родственника местного жителя за не привлечение последнего к уголовной ответственности.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. «В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дней по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. К его начальникам будут применены меры дисциплинарного воздействия», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.07.19

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