По Челябинску ездит маршрутка с огромной дырой в полу

Челябинцы заметили на дорогах города маршрутный ПАЗ с гигантской дырой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неисправная маршрутка ездит по маршруту №22. Сообщение об этом разместило вчера сообщество «Челябинский урбанист».

«Сегодня подписчик скинул дикое видео. Он ехал в ПАЗике, в котором появился еще один выход – через днище. В дыре адски громко крутится карданный вал, летит пыль и выхлопные газы», – рассказали горожане.

Активисты вновь обвинили городскую мэрию в пренебрежении безопасностью простых челябинцев. «Позавчера перевернулась маршрутка, завтра на этот коленвал намотает любопытного ребенка. Ответственный за транспорт вице-мэр (Владимир) Алейников все еще не уволен. Он работает в должности с 1988 года, транспорт уничтожен, а он продолжает за него отвечать», – возмущаются общественники.

Впрочем, в этом есть вина и самих горожан, признают урбанисты. «Аполитичность челябинцев – наша общая вина», – подчеркивают они.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.07.19

В Магнитогорске полицейского задержали за взятку в 100 тысяч рублей. / «Было бы правильно»: спикер Госдумы настаивает на изменении Конституции РФ. / В суд направили дело жительницы Южного Урала, выбросившей новорожденного сына на обочину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»