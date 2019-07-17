Челябинск стал одним из самых дорогих городов России

Челябинск вошел в число самых дорогих городов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столица Южного Урала вошла в топ-15 городов России с самой высокой стоимостью жизни. Таковы данные международного портала Numbeo.

При составлении рейтинга эксперты портала учитывали 54 показателя, касающиеся стоимости продуктов, коммунальных услуг, цен на аренду жилья, транспортные услуги и прочее.

Так, обед из трех блюд для двоих человек в ресторане средней руки обойдется в Челябинске в 1200 рублей, месячный абонемент на занятия в фитнесс-клубе стоит 2313 рублей, а 1 час на теннисном корте – 956 рублей. За коммунальные услуги для квартиры площадью 85 квадратных метров челябинцы платят 7367 рублей, аренда квартиры с одной спальней в центре города обойдется в 16 тысяч рублей, а при покупке жилья в центре квадратный метро стоит 52 тысячи рублей.

В результате Челябинск занял 14 место по стоимости жилья среди Российских городов (Екатеринбург расположился на 4 месте). В общемировом рейтинге столица Южного Урала заняла 307 место. При этом Челябинск обогнал по стоимости жизни столицы всех бывших советских республик, за исключением Риги и Москвы. Например, Минск занимает 318 строчку, Киев – 320, Ереван – 322, а Астана (ныне – Нурсултан) – лишь 329.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.07.19

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