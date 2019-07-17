Вслед за СКР Челябинской областной больницей занялась ФАС

Руководство Челябинской областной клинической больницы подозревают в сговоре с коммерсантами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольное дело в отношении ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», ООО «Веста» и индивидуального предпринимателя возбуждено по признакам ограничения конкуренции на закупках эндопротезов и медицинского оборудования, проведенных в медицинским учреждением в 2018 и 2019 годах. Общая сумма контрактов, заключенных по результатам 7 аукционов, составила около 10 миллионов рублей.

Признаки нарушения закона о защите конкуренции установлены в результате изучения поступивших из следственного отдела СКР по Центральному району Челябинска материалов уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника ГБУЗ «ЧОКБ».

«Челябинское УФАС России провело анализ данных аукционов учреждения и выявило признаки заключения соглашения, запрещенного действующим законодательством, – рассказали антимонопольщики. – Так, контракты по результатам закупок ГБУЗ «ЧОКБ» были заключены с ООО «Веста» или индивидуальным предпринимателем. В большинстве случаев снижение начальной цены контрактов отсутствовало, поскольку заявка поступала только от одного участника».

Кроме того, в материалах дела содержится стенограмма телефонных переговоров врача с предпринимателем, действовавшим в интересах этих хозяйствующих субъектов, где они договариваются о поставке товаров по результатам аукционов до их официального опубликования на официальном сайте госзакупок.

Также из протокола допроса медика следует, что, например, в одном из аукционов описание объекта закупки соответствовало исключительно продукции определенного производителя.

Антимонопольное дело комиссия Челябинского УФАС рассмотрит 26 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.07.19

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