Семья южноуральцев попала под обстрел

В Челябинской области супруги с шестилетним сыном попали под обстрел неизвестных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СКР начал проверку по факту ранения жителя Варненского района.

Инцидент произошел 27 июня, когда южноуралец с супругой и 6-летним сыном возвращались со сбора ягод в лесу. «Мы поднялись на пригорок, и я услышал автоматную очередь, – цитирует пострадавшего издание «Советское село». – Хотя до этого было тихо. Потом со свистом полетели пули. Часть из них повредила мотоблок: пробила деревянный короб, сидение. Всё произошло так быстро, я успел только крикнуть сыну, чтобы пригнулся в кузове. Был в шоковом состоянии. Потом увидел, что из ноги хлещет кровь. Стал звонить в полицию и вызвал скорую».

В больнице южноуральцу сделали операцию. После этого он пробыл в стационаре почти две недели с диагнозом «сквозное огнестрельное ранение левой голени и перелом берцовой кости». Пока мужчина передвигается с помощью костылей.

Южноуралец считает, что ранение мог получить во время учений полицейских: примерно в 100 метрах от места ЧП находится полигон для стрельбищ, а в тот день там проводились учения. В полиции заявляют, что учения, действительно, проводились. Но пострадать во время них варненец не мог: полигон оцепили, выставили посты, и оцепление сняли лишь по окончании учений.

В настоящее время по факту инцидента следственный отдел СКР по городу Карталы проводит доследственную проверку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, внутренняя проверка уже проведена, и слова южноуральца не нашли подтверждения. На месте ЧП (которое, к слову, оказалось на расстоянии от стрельбища чуть ли не в полутора километрах) не было найдено даже пули. К тому же, по данным источника в силовом ведомстве, мотоблок также не был подтвержден. Баллистические экспертизы, назначенные СКР, должны дать ответ, могли ли иметь отношение к огнестрельному ранению полицейские. Пока такого подтверждения нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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