Челябинец разбился у одного из карьеров

На одном из челябинских карьеров разбился горожанин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, трагедия произошла вчера, 17 июля.

В 19:41 на номер 112 от очевидца поступила информация о том, что мужчина упал в карьер «Голубой», расположенный в Центральном районе. На место прибыли сотрудники МЧС, ССМП, УМВД, МКУ «ЧГСС». В ходе осмотра было установлено, что пострадавший сорокадвухлетний мужчина. Во время прыжка он зацепился ногой за камень, ударился головой и упал с высоты 4-5 метров на камни. Реанимационные мероприятия скорой медицинской помощи результата не дали. Бригада ССМП констатировала смерть от полученных травм.

Еще одно происшествие произошло на пляже «Прибой» озера Смолино в 17:15. В 30 метрах от берега опрокинулся катамаран, на котором катались две женщины (40 и 45 лет), матросы-спасатели эвакуировали пострадавших, доставив их на лодке до пляжа. По внешним признакам женщины находились в состоянии опьянении, от медицинской помощи отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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