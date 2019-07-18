В Копейске дольщики разбили палаточный лагерь у недостроя

В Челябинской области обманутые дольщики разбили палатки у недостроенного здания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, застройщик должен был сдать жилой дом еще в 2016 году. Однако, работы на доме давно не ведутся.

«Сейчас дом фактически брошен. Застройщик Александр Сребрянский, глава строительной компании «Серебряный ключ», находится под следствием в СИЗО. На строительный объект проникают люди, которые пытаются там чем-то поживиться. Мы выставили палатки и по очереди будем охранять наше имущество. Это наш крик души и нам нужна помощь», – сообщил дольщик дома Александр Гладкий.

Как рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства Копейска Ирина Шилина, у администрации нет полномочий использовать местный бюджет на достройку домов обманутых дольщиков, но это не значит, что муниципалитет и регион отстраняются от решения острых вопросов дольщиков.

«По предварительной оценке министерства строительства и инфраструктуры, достроить и ввести в эксплуатацию дом по проспекту Коммунистический, 33 обойдется в 120 миллионов рублей. На территории Копейска одиннадцать подобных объектов и практически все они имеют отношение к «наследию» Сребрянского», – отметила начальник управления архитектуры.

По словам чиновницы, в правительстве Челябинской области ведется совместная работа с ДОМ. РФ по завершению строительства долгостроев в Копейске. Уже известно, что дом по проспекту Коммунистический, 33 вошел в список жилых домов, которые будут достраиваться за счет средств федерального бюджета. Сейчас вся документация находится на стадии утверждения. В дальнейшем «Фонду защиты прав граждан» предстоит определить конечную стоимость всех работ и найти нового застройщика.

Правда, рассказали об этом самим дольщикам только после того, как они разбили палаточный лагерь. Впрочем, о сроках сдачи дома пока ничего неизвестно. Ситуация может проясниться лишь к концу недели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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