Челябинцы предложили Алексею Текслеру разогнать правительство региона

Жители Челябинска не хотят, чтобы Текслер сохранял команду, сформированную прежними губернаторами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского филиала РАНХиГС, социологи вуза решили провести мини-референдум и узнать у челябинцев, какой стратегии при формировании собственной управленческой команды они ожидают от главы Южного Урала Алексея Текслера и предложили ответить им на соответствующий вопрос.

Относительное большинство челябинцев (37,3%) порекомендовали врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру стараться назначать на должности специалистов, живущих и работающих в Челябинской области. Чаще всего такой позиции придерживаются женщины.

С небольшим отставанием от позиции-лидера по упоминаемости идёт рекомендация горожан формировать собственную команду, сменив значительную часть команды предыдущего главы региона. Эту позицию выбрали чуть менее трети опрошенных (31,2%). В большинстве своем, так отвечают мужчины, и челябинцы, имеющие средний уровень обеспеченности.

Чуть более чем каждый десятый опрошенный (11,5%) ожидают от Алексея Текслера, что он будет активно приглашать для работы специалистов из других регионов России, имеющих «свежие идеи» и владеющих современными методами управления. Этот вариант ответа, как правило, выбирали мужчины, горожане в возрасте 18-24 и 25-44 лет, безработные и временно неработающие челябинцы, высокообеспеченные и обеспеченные на среднем уровне респонденты.

Интересно, что рекомендацию «не проводить существенных кадровых перестановок и работать с существующей командой, сформированной экс-губернаторами М.В. Юревичем и Б.А. Дубровским» дали врио губернатора Челябинкой области лишь 3% опрошенных, среди которых чаще представлены государственные и муниципальные служащие, безработные и временно неработающие горожане.

Довольно внушительный процент опрошенных (17,0%) затруднились порекомендовать руководителю региона что-либо по части кадровой политики.

Итак, большинство жителей Челябинска рекомендуют врио Губернатора Челябинской области стараться назначать на должности специалистов, живущих и работающих в Челябинской области – тех, кто знаком с местной спецификой и хорошо представляет проблемное поле региона. Кроме того, руководителю региона советуют также формировать собственную команду, сменив значительную часть команды предыдущего главы региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.07.19

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