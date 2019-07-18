«Запретить невозможно, будем создавать безопасные условия»: на Южном Урале начинают усиленно патрулировать пляжи

Личный состав ГУ МЧС России по Челябинской области переведен на усиленный режим несения службы. С 19 июля начинается массовое патрулирование водоемов. Главная цель – не допустить трагедий на воде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала купального сезона на южноуральских водоемах погибли 45 человек, 12 из них дети.

На проблему обратил внимание глава региона Алексей Текслер:

«Двенадцать погибших детей – это шокирующая цифра и настоящая трагедия. Мы получаем эту информацию, как вести с фронта. Это значит, что сложившаяся система себя не оправдывает, ее пора менять. И если прежние методы профилактики не работают, нужно искать нестандартные и новые решения. Чиновники на уровне области и муниципалитетов будут нести персональную ответственность за гибель детей», – подчеркнул руководитель области.

Все трагические случаи с гибелью несовершеннолетних произошли на водоемах, не предназначенных для купания. В связи с этим Алексей Текслер поручил увеличить число рейдов и патрулирований мест, где, несмотря на запрещающие аншлаги, люди продолжают отдыхать и купаться, привлечь к работе волонтеров, а также достучаться до жителей области через СМИ и социальные сети, чтобы объяснить, к чему может привести их беспечность. Кроме того, в ближайшее время на предмет безопасности проверят основные базы отдыха области, а сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам станут чаще обследовать водные объекты.

«С завтрашнего дня начинаются дополнительные рейды по патрулированию берегов водоемов. Все силы, которые у нас есть – люди и плавсредства будут задействованы, чтобы предотвратить случаи гибели на воде, – сообщил вице-губернатор Олег Климов. – Сейчас нужно постараться достучаться до всех, что вода – это не только зона отдыха и комфорта, но и зона опасности, поэтому нужно соблюдать определенные правила, чтобы отдых не превратился в трагедию.

Будем использовать все коммуникации: органы местного самоуправления подключат свои СМИ, мы поручили, чтобы на всех базах, расположенных вдоль берега и во всех торговых токах, где имеется какое-то музыкальное сопровождение и передается реклама, крутили ролики, информирующие о необходимости соблюдать меры безопасности. У патрулей будут ручные громкоговорители – они тоже будут информировать. Ну, и мы попросили представителей религиозных конфессий, чтобы они обратились к прихожанам с просьбой соблюдать осторожность. И чтобы особое внимание было к детям».

Климов рассказал о новой тревожной тенденции: южноуральцы использую на водоемах не только специально предназначенные для плавания легкие матрасы, но и так называемые надувные кровати – тяжелые и неповоротливые. Если человек соскользнет с такого матраса или он сам перевернется, вернуться на него практически невозможно.

В прошлые выходные патрулями спасено несколько десятков человек, унесенных от берега на таких матрасах. На Увильдах 15 человек сдуло на матрасах – спасатели вытаскивали их с достаточно большого расстояния, на Верхнеуральском водохранилище – 7 человек, среди которых ребенок, совершенно не умеющий плавать. На Тургояке такие случаи были, – рассказал вице-губернатор. – Мы предупреждаем: если люди такие матрасы используют и берут на них детей, то дети должны быть одеты в спасательные жилеты, а сами эти люди должны хорошо плавать и не удаляться от берега».

Первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Челябинской области Константин Гандау сообщил, весь личный состав управления и подчиненных подразделений переводится в режим повышенной готовности: «В патрулировании будут задействованы не только спасатели, сотрудники управления МЧС и ГИМС, но и отряды противопожарной службы.

В рейды ежедневно будут выходить 40-50 групп по 3 -4 человека в каждой, 20-30 плавсредств будем распределять по озерам, исходя из зоны риска. В выходные патрулированием будут заниматься до 1 тысячи человек».

К этой работе привлекут и полицию: «Начальник главного управления МВД России по Челябинской области дал указание усилить работу в местах массового отдыха – в парках, скверах, на пляжах. Мы будем оказывать помощь муниципальным властям и МЧС в рамках наших полномочий, – рассказал заместитель начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаил Филимонов. – Как правило, нас вызывают, если на самом пляже происходит какая-то внештатная ситуация. Разумеется, если человеку требуется помощь на воде, мы ее окажем – мы обязаны ее оказать».

Стоит отметить, что самой большой проблемой являются необорудованные пляжи – именно там, в основном, и гибнут люди. Решить эту проблему быстро не удастся. В регионе 7 тысяч водоемов и только 175 официально открытых пляжей. Причем за последние 2 года их число сократилось почти на четверть. Но когда наступает жара, люди купаются в любом доступном водоеме – будь то садовый или пожарный пруд для набора воды, река, озеро, карьер.

На самых популярных диких пляжах решено организовать постоянные спасательные посты – например, на челябинских карьерах, где народу купается не меньше чем в озере Смолино или в Шершнях, а то и больше. Другие будут периодически патрулироваться. Сделать эти пляжи официальными в этом сезоне уже не получиться, но в дальнейшем планируется заняться их оборудованием.

«Помимо экстренных мер мы должны позаботиться и о будущем, ведь проблема безопасности на воде будет актуальной ежегодно, особенно с учетом того, какое количество водоемов в Челябинской области. Запретить людям отдыхать на этих водоемах невозможно, нужно создать им безопасные условия, то есть увеличить количество организованных пляжей», – подчеркнул Алексей Текслер.

Челябинск, Светлана Намская

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