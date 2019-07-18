На выборы в райсоветы Челябинска заявились больше 800 человек

«Конкурс» за место в райсоветах Челябинска превысил пять человек на мандат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на вечер четверга, 18 июля, документы на участие в выборах депутатов районных советов Челябинска в избирательные комиссии подали 848 человек. В среднем, на одно депутатское место претендуют 5 человек. Впрочем, есть избирательные участки, где за место в райсовете собираются бороться больше 10 кандидатов.

Наибольшего накала избирательная кампания достигла в Калининском (24 мандата) и Курчатовском (25 мандатов) районах. Здесь в выборах примут участие, соответственно, 140 и 142 кандидата. В борьбе за мандаты депутатов Ленинского райсовета намерены принять участие 124 кандидата, Металлургического – 121, Советского – 115. В Центральном районе на 20 мандатов претендуют 98 человек, в Тракторозаводском за 24 места в райсовете намерены бороться 108 кандидатов.

Из политических партий на участие в выборах заявились 9 организаций. При этом 5 из них выставили своих кандидатов во всех районах. Правда, закрыть все округа удалось лишь «Единой России», выдвинувшей 167 претендентов. «Справедливая Россия» выставили своих кандидатов в 112 округах, КПРФ – в 98, ЛДПР – в 69, партия «Яблоко» – в 25. По 13 округам выдвинула своих представителей «Партия пенсионеров за социальную справедливость» – причем только в Ленинском районе. По 10 округам – «Партия роста» (9 кандидатов в Центральном районе). И по два кандидата двинули на выборы партия «Родина» и левоцентристский «Союз труда», близкий к Федерации независимых профсоюзов России.

Особенно сложно может прийтись нынешнему спикеру Челябинской городской думы Станиславу Мошарову. Ему предстоит взять верх над семью конкурентами, включая общественника-скандалиста Александра Лебедева и Станислава Артемова (выдвигал свою кандидатуру на выборах губернатора, но не собрал нужное количество подписей, некоторые эксперты считают, что за ним стоит Лебедев), а также представителей СР, КПРФ и «Партии пенсионеров». Но и это еще не все.

Именно в Ленинском районе может разгореться самая жаркая борьба между партиями. «Единороссам» здесь будут противостоять 23 «справедливоросса», 19 коммунистов, 13 «пенсионеров», 10 «соколов Жириновского» и 2 «яблочника» – самое большое число партийных кандидатов.

Напомним, выборы в райсоветы Челябинска пройдут 8 сентября. По их результатам будут сформированы районные советы депутатов, которые и делегируют по 7 своих представителей в Челябинскую городскую думу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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