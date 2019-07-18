В Челябинской области продлили режим «черного неба»

В пяти городах Южного Урала сохраняются неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в приземном слое атмосферы Южного Урала до 19 июля.

В связи с этим с 18 часов 18 июля до 14 часов 19 июля НМУ первой степени опасности объявляются на территории Магнитогорска. С 19 часов 18 июля до 14 часов 19 июля аналогичный режим объявлен в Коркино, с 19 часов 17 июля до 14 часов 19 июля – в Челябинске, Златоусте и Карабаше. Аналогичные предупреждения направлены отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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