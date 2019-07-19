Путин не стал возвращаться к взорвавшемуся дому в Магнитогорске

Визит президента России в Магнитогорск сделали максимально камерным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск на празднование Дня металлурга сегодня ночью. Однако доступ к нему будет весьма ограниченным.

Так, ранее появилась информация, что среди прочего глава государства посетит сквер памяти погибших в результате взрыва 31 декабря прошлого года. Но, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин при визите в Магнитогорск не планирует посещать место взрыва жилого дома. Его слова приводит telegram-канал «Пул N3».

Таким образом, программа визита главы государства в Магнитогорск ограничится открытием агломерационной фабрик ММК, встречей с рабочими комбината ММК и общением с главой региона Алексеем Текслером. При этом представители местных СМИ смогут наблюдать за президентом лишь с помощью телевизионной трансляции в пресс-центре. Непосредственно с Владимиром Путиным будут лишь журналисты президентского пула и несколько фотографов региональных изданий.

Между тем, сами южноуральцы радуются необычайной чистоте, наблюдаемой сегодня в Магнитке. По словам очевидцев, даже воздух в городе очень чистый, несмотря на продолжающиеся неблагоприятные метеоусловия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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