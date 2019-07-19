Челябинка семь раз меняла фамилию, чтобы не платить долги

В Челябинской области приставы вышли на должницу, семь раз менявшую личные данные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, судебные приставы Калининского района Челябинска сумели распутать клубок изменений в персональных данных должницы, семь раз обращавшейся в ЗАГС за сменой фамилий и отчеств, и взыскать с нее более 300 тысяч рублей задолженности.

Всего в отношении женщины велось семь исполнительных производств: взыскание транспортных налогов, кредитов и оплаты коммунальных услуг. Женщина казалась неуловимой. Судебные приставы едва не запутались в ее многочисленных сменах фамилий и отчеств. Сначала она поменяла документы, выйдя замуж, а затем, видимо, после развода, смена персональных данных стала какой-то манией. Женщина за девять лет пять раз меняла фамилии и отчества – с каждым разом они становились все изысканней и благозвучней. С последним отчеством она и осталась при очередной – седьмой, смене фамилии, которая произошла в связи со вторым браком, и под которой ее все-таки нашли и принудили погасить долги.

В собственности женщины был автомобиль Mercedes 2010 года. Числился он под второй фамилией должницы, которая к моменту возбуждения исполнительных производств уже вновь изменила свои паспортные данные. К тому же в исполнительных документах было четыре адреса регистрации и проживания должницы. Во все адреса неоднократно направлялись уведомления и требования явиться на прием к судебному приставу, но ожидания были напрасны.

По информации банка-взыскателя, в кредитном договоре челябинка указала место работы – некая фирма. Официального подтверждения трудоустройства не было, но эти сведения и автомобиль оставались единственной реальной зацепкой. Приехав по адресу указанной в договоре фирмы, приставы выяснили, что организация оказывает помощь по оформлению ипотеки и прочие риелторские услуги. Там же на парковке обнаружили машину. Судебный пристав под видом клиента обратилась к даме, как к сотруднице конторы, чтобы «обсудить» покупку недвижимости. Но женщина куда-то торопилась, поэтому быстро свернула разговор и, оставив визитку, умчалась на своем Mercedes.

После этого машина пропала: ее не могли найти ни по камерам, ни по административной практике. Не было ее и возле офиса должницы. Но зато там появилась Infiniti. Машина не очень аккуратно была припаркована, она несколько мешала другим участникам движения, поэтому под щеткой дворника лежала записка с телефоном, по которому можно было вызвать хозяина иномарки. Судебный пристав сравнил телефон в записке с телефоном в визитке и сделал вывод, что дама-риэлтор стала счастливой обладательницей Infiniti. Но какие-либо действия с этой машиной производить было нельзя, поскольку из сведений ГИБДД следовало, что должнице под любой из ее фамилий она не принадлежит.

Оставался только один выход – искать Mercedes. Несколько дней судебные приставы следили за Infiniti и нашли фактическое место жительства должницы, а в некотором отдалении, на платной парковке, был и искомый Mercedes. Телефон челябинки был известен, ей позвонили, она сразу же примчалась вместе с новым супругом. Выяснилось, что женщина вновь сменила фамилию, подаренную ей мужем иномарку она оформила уже по новому паспорту, поэтому приставы и не могли определить, кто есть кто, и что кому принадлежит.

Однако имущество – автомобиль Mercedes, было найдено, его ждал арест, о чем приставы и сообщили владелице. Но супруг женщины не согласился с таким сценарием и, попросив квитанции, тут же оправился оплачивать долги благоверной. Судебные приставы заметили, что в следующий раз женщине не стоит увлекаться сменой фамилий и отчеств, чтобы уйти от оплаты долгов, – финал будет неизбежен. Но ее муж опроверг мнение, что смена фамилий связана с попыткой жены избежать встреч с судебными приставами. По его убеждению, 43-летняя супруга несколько инфантильна, что и стало причиной ее частых смен фамилий и отчеств, но теперь он не позволит ей этого делать, а за ее долговыми историями будет следить лично. Сама челябинка сильно «удивилась», когда ей сообщили, что искали ее по месту работы, заявив, что никогда в конторе, где стояли ее машины, не работала. Также она предпочла не узнать в судебном приставе свою несостоявшуюся «клиентку».

Денежные средства уже поступили на депозитный счет судебных приставов, также приставы получили информацию из ЗАГС о замужестве женщины и замене ее прежней фамилии на фамилию супруга. На основании данных фактов все исполнительные производства в отношении должницы окончены фактическим исполнением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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