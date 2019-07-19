С Днем металлургов южноуральцев поздравят Путин, Пьеха, Басков и хор Турецкого

В воскресенье, 21 июля, в России отмечается День металлурга. В Челябинской области это один из самых популярных профессиональных праздников: на Южном Урале сосредоточены многие предприятия металлургической отрасли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», праздничные мероприятия сегодня, 19 июля.

Наиболее представительным поздравление с профессиональным праздником будет в Магнитогорске. Здесь сегодня с визитом находится президент России Владимир Путин. Компанию ему составили министр промышленности России Денис Мантуров и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Они примут участие в торжественном открытии агломерационной фабрики ММК.

Завтра, 20 июля, на главной площади города пройдет праздничный концерт с участием рок-группы «7Б» и Наташи Королевой. Изюминкой праздника станет выступление пилотажной группы «Стрижи»

В Челябинске завод «Трубодеталь» в честь Дня металлурга и своего 70-летия организует Фестиваль искусств в отеле SmolinoPark. В программе конкурсы, игры, мастер-классы, монетная кузница, батуты, аквагрим, спектакль с участием работников «Трубодетали» и моноспектакль заслуженного артиста России Алексея Маклакова. Фестиваль начнется сегодня вечером. Завтра в 21:00 он завершится концертом симфонического оркестра под руководством Евгения Кузнецова (Екатеринбург).

Челябинский электрометаллургический комбинат пригласит своих рабочих 20 июля в ДК ЖД, где пройдут концерт городских творческих коллективов и беспроигрышная лотерея среди лучших сотрудников. Пятерых счастливчиков ждут автомобили Volkswagen.

Челябинский металлургический комбинат 20 июля в 17:30 торжественно откроет после сквер на пересечении шоссе Металлургов и улицы Дегтярева. В 20:00 на стадионе спортивного комплекса «Металлург» (улица Первого Спутника, 2) состоится концерт с участием Стаса Пьехи и творческих коллективов Металлургического района. Завершится праздник салютом.

21 июля на Челябинском трубопрокатном заводе подведут итоги традиционного конкурса «Лучшая трудовая династия», проведут соревнования по волейболу и мини-футболу. Кроме того, здесь подготовили семейные и молодежные развлекательные программы. Вершиной празднования станут концерт поп-певицы Мари Краймбрери в ледовой арене «Трактор» и фейерверк.

Наконец, 21 июня в 19:00 у торгового центра начнется главный концерт Дня металлургов. Здесь выступит «Хор Турецкого». Вход на представление свободный.

Отметят праздник и в других городах Южного Урала. Так, в Карабаше 20 июля состоится шоу барабанов «Давлет Хан» (Екатеринбург), выступят ВИА «Самоцветы» и группы «Поднимаем Руки Вверх». Завершится празднование Дня города и Дня металлурга салютом.

В Кыштыме 20 июля в 19:00 начнется большой концерт с участием Стаса Костюшкина и других артистов.

В Сатке с 19 по 21 июля пройдет Третий Международный фестиваль классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен».

В Аше с 19 по 21 июля продет череда развлекательных мероприятий, которая завершится концертом с участием коллектива уральских ложкарей «Парни САБ-ложки», группы «Деффки», шоу-балета «Феномен А» и других. А 20 июля в 23:00 горожане увидят праздничный салют.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.07.19

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