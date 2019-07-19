В Челябинске через суд пытаются убрать с памятника культуры откровенную рекламу

Антимонопольщики готовят иск в суд о запрете распространения рекламы на объекте культурного наследия на Кировке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, баннерные полотна с рекламой спа-салона с коммерческим обозначением Vip-Soblazn размещаются на окнах здания, расположенного на улице Кирова, 139.

На конструкциях изображены женские силуэты с надписями: «Erotic-music», «Private-zone», «Vip-spa», «Vip chill-out», «Spa Erotic-club», «Мальчишники и девичники», «Подарочные сертификаты», «Нескромные удовольствия».

«Предписание антимонопольного органа о прекращении распространения данной рекламы индивидуальным предпринимателем, являющимся рекламорапространителем данной рекламы, не исполнено. В связи с этим Челябинское УФАС России готовит к подаче в Арбитражный суд Челябинской области исковое заявление о запрете распространения данной рекламы», – рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, здание, известное как «Доходные дома Холодова (магазин мебельный Морозова», на котором размещается реклама спа-салона, является памятником. Оно включено в Перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Челябинского городского округа, утвержденный Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

В ходе рассмотрения дела Челябинским УФАС России запрошено мнение инициативной краеведческой группы «АрхиСтраж» о размещении данной рекламы на выявленном объекте культурного наследия. По мнению представителя организации, размещение рекламы на выявленных объектах культурного наследия в оконных проемах значительно изменяет внешний вид объекта, нарушая его неизменность.

Также свое мнение относительно размещения этой рекламы представил Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Комитет полагает, что размещение рекламы на данном объекте приводит к искажению его облика, нарушению сохранности и неизменности выявленного объекта культурного наследия.

Челябинское УФАС России признало, что распространение указанной рекламы противоречит требованиям закона о рекламе.

За неисполнение предписания антимонопольного органа для индивидуальных предпринимателей предусмотрена административная ответственность в размере от 12 до 20 тысяч рублей.

Заявление физического лица о необходимости принять меры по пресечению размещения данной рекламы поступило из прокуратуры Центрального района Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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