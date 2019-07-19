На Южном Урале утонул еще один школьник

На водоемах Челябинской области продолжают гибнуть дети.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 18 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в озере Большой Бугодак Верхнеуральского района утонул 8-летний мальчик.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик купался в водоеме со сверстником.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что это уже тринадцатая гибель ребенка на воде в Челябинской области, произошедшая с начала купального сезона. Как правило, дети гибнут, оставшись без внимания взрослых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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