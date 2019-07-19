В Челябинской и Курганской областях закрыли движение фур по федеральным трассам

На федеральных трассах Урала и Зауралья из-за жары закрыли движение грузовиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», сегодня, 19 июля, в связи с прогнозируемой дневной температурой до +32, +36 градусов по Цельсию вводится временное ограничение для тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей:

М-5 «Урал» на участке км 1548+651 – км 1871+058;

М-5 «Урал» на участке км 11+400 – км 130+169 (подъезд к г. Екатеринбург);

А-310 на участке 16+270 – км 146+128 (Челябинск – Троицк);

Р-254 «Иртыш» на участке км 12+960 – км 55+450 в Челябинской области и на участке км 55+450 – 465+331 в Курганской области, а также на участке км 0+000 – км 91+000 (подъезд к г. Тюмень);

Р-354 на участке 125+000 – 356+000 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).

Ограничение вводится с 13:00 до 22:00 местного времени.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» обязал подрядные организации совместно с подразделениями ГИБДД осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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