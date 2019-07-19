В Магнитогорске жители взорвавшегося дома объявили голодовку

Жители магнитогорского дома, взорвавшегося 31 декабря, объявили голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на одном из балконов дома №164 на Карла Маркса, где 31 декабря произошли взрыв и обрушение подъезда, появился баннер с надписью «Голодовка». Его фото опубликовали в паблике «Черное белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам магнитогорцев, единственное требование голодающих – признать подъезд № 6 аварийным, как это сделали с подъездами №7 и №8, и выплатить им такую же компенсацию.

Напомним, сегодня в Магнитогорск с визитом должен прибыть президент России Владимир Путин. Однако, по информации пресс-секретаря Дмитрия Пескова, к пострадавшему от взрыва дому глава государства не приедет.

Как сообщал ранее «Новый день», 31 декабря прошлого года в доме №164 на Карла Маркса произошел взрыв газа, вызвав обрушение одного из подъездов. Под обломками здания погибли несколько десятков человек. Пострадавшим от взрыва и обрушения власти выплатили компенсацию.

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту голодовки. Как отмечают в ведомстве, организовавшая её женщина уже обращалась в прокуратуру с жалобой на отказ в компенсации. Ей помогли составить иск о признании факта проживания в этом доме. В социальных сетях многие магнитогорцы возмущаются действиями горожанки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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