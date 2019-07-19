После травмирования ребенка в трансформаторной будке в Челябинской области возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения травмы 5-летней девочкой в результате удара электрическим током.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вечером 1 июля в поселке Магнитка Кусинского района. 5-летняя девочка играла с подругой. В какой-то момент она забралась в трансформаторную будку и получила удар током. В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу.

Следственными органами СКР по результатам проведенной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). «По предварительным данным, дверь в подстанцию не была заперта», – уточнили в силовом ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасное функционирование электрической подстанции.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в органы социальной защиты и здравоохранения, в связи с тем, что ребенок воспитывается в неблагополучной семье, направлено обращение о принятии мер по социальной поддержке и оказании необходимой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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