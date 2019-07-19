Пьяный челябинец швырнул месячного сына на землю

В Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство месячного сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 25-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего.

По версии следствия, днем 10 июля около одного из домов Металлургического района областного центра обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с матерью своего месячного сына, выхватил у нее ребенка. После этого стал угрожать, что бросит его на землю и убьет. Женщина вызвала наряд полиции, который задержал челябинца. В ходе задержания он бросил ребенка, но сотрудник полиции смог его поймать.

В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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