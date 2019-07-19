В ЧелГУ назначили нового ректора

Миннауки назначил нового ректора Челябинского государственного университета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сергей Таскаев приступит к исполнению обязанностей ректора Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) 23 июля. Об этом сообщили источники агентства в вузе.

Напомним, декан физического факультета ЧелГУ Сергей Таскаев включился в предвыборную борьбу чуть ли не в последний момент: его кандидатуру в направлявшуюся в Москву заявку включили по настоянию совета ректоров областного центра.

Однако, Диана Циринг за время своего ректорства успела настолько восстановить против своей персоны сотрудников вуза, что в итоге 28 марта нынешнего года она проиграла противостояние своему подчиненному (за кандидатуру Циринг проголосовал 51 участник голосования, за Таскаева – 58).

Правда, команда Циринг решила не сдаваться: на Таскаева жаловались в миннауки, полицию. А под конец и вовсе попытались отстранить от должности декана – якобы за нарушения.

Сергей Таскаев родился в 1977 году в Челябинске. В 2000 году закончил магистратуру ЧелГУ. С 2003 года – старший преподаватель кафедры физики конденсированного состояния, затем – заместитель проректора по научной работе, инновациям и информационным технологиям. С 2007 года – декан физического факультета. Также является сотрудником Южно-Уральского госуниверситета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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