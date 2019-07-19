Чиновники отказались признавать «немецкий квартал» в Челябинске памятником культуры

Чиновники будут оспаривать решение суда о возврате «немецкого квартала» в Челябинске в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Как уже сообщал «Новый День», суд обязал чиновников провести повторную культурно-историческую экспертизу «немецкого квартала», отменив решение госкомитета по охране памятников культурного наследия об исключении его из реестра.

С иском об отмене решения чиновников обратился известный челябинский краевед Юрий Латышев. Именно благодаря усилиям его группы «АрхиСтраж» квартал домов по улице Социалистическая в Металлургическом районе Челябинска был включен в реестр выявленных объектов культурного наследия. Однако, чиновники не горели желанием брать на себя ответственность за содержание целого квартала домов 1940-хгодов постройки, получившего в народе имя «маленькая Бавария» (здания строили немцы-трудармейцы и военнопленные). «Из всех экспертов, кто заявился на конкурс по закону 44-ФЗ для экспертизы выявленного объекта культурного наследия «немецкого квартала» Госкомитет выбрал наиболее неквалифицированного – Светлану Васильеву из Пензы, – рассказала Елена Рохацевич. – Как сказала юрист, защищавшая интересы комитета, выбор пал на Васильеву из-за дешевизны ее работы. Вот она и провела экспертизу, не приезжая в Челябинск, не видя самого объекта, а лишь заглянув в интернет и найдя там фотографии уникального квартала и некоторую информацию о нем. И это – все».

Вывод, сделанный горе-экспертом, оказался удручающим для краеведов: объект не представляет культурной ценности. И чиновники с радостью исключили «маленькую Баварию» из реестра выявленных объектов культурного наследия. Это не устроило челябинцев. Юрий Латышев обратился с иском об отмене решения госкомитета.

В защиту своей позиции краеведы представили документы из Государственного архива Челябинской области, подтверждающие уникальность ансамбля «маленькой Баварии». На последнем же заседании в качестве свидетеля выступила известный искусствовед, автор многих работ по искусствоведению и архитектуре, специалист по немецкой архитектуре Евгения Конышева. Она подтвердила, что экспертиза Светланы Васильевой проведена некачественно, вразрез с законом об экспертизе объектов культурного наследия.

В итоге суд обязал Госкомитет по охране объектов культурного наследия должен провести повторную экспертизу. Правда, уже после прецедентного решения горожане выразили уверенность, что чиновники будут его оспаривать.

Это и произошло. По информации пресс-службы Госкомитета по охране объектов культурного наследия, учреждение будет обжаловать решение Центрального районного суда. «Юрий Латышев направил исковое заявление, требуя вернуть дома в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области на основании ничем не подтвержденных выводов о некомпетентности эксперта», – настаивают чиновники.

При этом в госкомитете утверждают, что согласно положению о государственной историко-культурной экспертизе, эксперт не обязан производить фотофиксацию лично, а может использовать фотоматериалы, выполненные на момент проведения экспертизы.

Свое нежелание признавать уникальный, по мнению краеведов, комплекс зданий чиновники объясняют заботой о челябинцах. «Дома находятся в плохом состоянии, в них живут не самые обеспеченные жители нашего города, которые надеялись на расселение. Поскольку дома остались в перечне выявленных объектов культурного наследия, то сносу не подлежат, люди обречены ремонтировать их за свой счет – согласно законодательству, все расходы по ремонту несут собственники. В данном случае одним ремонтом не обойтись, необходимы реставрационные работы, на которые нужно составлять проект, заказывать экспертизу, потом искать фирму, которая имеет лицензию Минкульта РФ на проведение подобных работ», – говорят в госкомитете.

Правда, чиновники забывают, что на капитальный ремонт фасадов домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов, а также знаменитого «дома с падающими балконами» в центре Челябинска (в котором, наоборот, живут достаточно обеспеченные горожане) деньги в бюджетах региона и города нашлись. А вот «не самые обеспеченные» челябинцы почему-то не заслужили такого внимания со стороны властей.

Наоборот, чиновники из госкомитета готовы приложить еще немалые усилия для того, чтобы не возвращать «маленькую Баварию» в перечень выявленных объектов культурного развития, обрекая таким образом уникальный микрорайон на уничтожение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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