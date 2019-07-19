В Челябинске закроют движение в честь праздника

Движение в Металлургическом районе Челябинска ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 20 июля, в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня металлурга, будет закрыто движение автотранспорта на нескольких улицах Металлургического района.

Движение закроют на участках:

по улице Жукова от Богдана Хмельницкого до 1-го Спутника;

по улице 1-го Спутника от Жукова до Дегтярева;

по улице Дегтярева от Богдана Хмельницкого до 60-летия Октября;

по улице Коммунистической от Дегтярева до Сталеваров.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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