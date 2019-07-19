«Так и тонут наши дети»: на платных пляжах в Челябинске нет спасателей

Челябинские общественники не увидели матросов-спасателей на платных пляжах города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на платных пляжах общественники обнаружили нарушение федерального законодательства. Об этом заявили участники инициативной группы «Челябинский урбанист».

Общественники напомнили, что с начала лета в Челябинске утонуло 6 человек, из них 3 ребёнка. По всей области утонули 46 взрослых и детей. За пол-лета уже утонуло больше людей, чем за весь сезон в прошлом году.

«Два дня назад администрация Челябинска опубликовала сообщение с перечнем пляжей, на которых можно купаться. Внезапно: на половине этих пляжей нарушается водный кодекс – здесь берут деньги за доступ к воде. Это незаконно вместе со всеми заборами», – напоминают урбанисты.

При этом, побывав на пляжах, расположенных на Шершневском водохранилище, «купаться на которых советует администрация», общественники были просто шокированы. «Спасателей я заметил только на бесплатном городском пляже, они ходили по берегу. На платных пляжах я не увидел ни одного спасателя на вышках», – рассказал урбанист. При этом ко всем пляжам ведут пешеходные переходы без светофора через четыре полосы на магистральной дороге в неудобных местах.

«Все пляжи, которые я посетил, вызывают чувство отвращения. Сегодня, если горожанин захочет побыть у воды в городе, ему придётся на ржавом ПАЗике ехать на территорию, оцепленную забором из профлиста, где на берегу его будут ждать сорняки и дохлая рыба. Нет, спасибо, лучше в пруду или карьере. Так и тонут наши дети», – констатируют общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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