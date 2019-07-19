Жара, дожди и грозы: южноуральцам пообещали душные выходные

На Южном Урале жара и НМУ «зайдут» на уик-энд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу и воскресенье в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные, в отдельных районах грозы.

Температура в ночь на субботу +15, +20 градусов, днем +27,+32, на юге до +36. В воскресенье ночью ожидается 15-20 градусов выше нуля, днем +25,+30, в горах до +22.

Кроме того, в ряде городов Южного Урала сохраняются неблагоприятные метеоусловия. Режим «черного неба» устанавливается с 19 часов 19 июля до 14 часов 20 июля в Магнитогорске, Аше и Сатке, с 19 часов 19 июля до 19 часов 20 июля – в Челябинске, Карабаше и Златоусте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.07.19

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