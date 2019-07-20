Южноуральцы намерены составить конкуренцию на международном IT-рынке

В Челябинске стартовал региональный этап конкурса «Цифровой прорыв».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурс организован для ИТ-специалистов, дизайнеров и руководителей проектов в сфере информационных технологий Автономной некоммерческой организацией (АНО) «Россия – страна возможностей», учрежденной указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Внедрение цифровых технологий во всех сферах – важнейшее условие прорывного развития страны, – подчеркивает президент России.– Цифровизация нужна и для создания удобных площадок комфортного взаимодействия государства и граждан, и для снижения административной нагрузки на бизнес, и для повышения прозрачности и эффективности экономики и всей системы госуправления».

Главная цель проекта – создать новые профессиональные возможности для талантов в сфере цифровой экономики. Конкурс позволит участникам запустить свой технологический бизнес, получить содействие в трудоустройстве, найти единомышленников и сформировать проектную команду.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Было подано 66 тысяч 474 заявки из всех регионов России. Сегодня начались региональные этапы.

«Они пройдут в 40 городах страны. Команды от 3 до 5 человек, сформированные после онлайн-этапов, в течение 36 часов будут создавать цифровые прототипы продуктов на одну из заданных нами тем, – рассказал руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров. – Такой формат взаимодействия, мы уверены, поможет не только разработать действительно готовые к внедрению продукты, но и найти единомышленников».

В церемонии открытия регионального этапа в Челябинской области принял участие глава региона Алексей Текслер.

Он подчеркнул перспективность выбранного участниками направления, а также пожелал конкурсантам создать цифровые продукты, которые будут реализованы в регионе и стране: «Мне бы очень хотелось, чтобы эти продукты были не просто прототипами, а чтобы они реально были внедрены в жизнь, в том числе в Челябинской области и в Зауралье (знаю, здесь присутствуют команды из Кургана). Это, наверное, будет самое важное достижение сегодняшнего события. Наша область традиционно развита в IT-сфере – у нас более 8 тысяч студентов обучается IT-специальностям, более 2 тысяч IT-компаний работает в регионе – это неплохие цифры, но есть, куда идти. Скажу откровенно: я веду переговоры с некоторыми нашими крупными компаниями-интеграторами о том, чтобы они здесь открывали филиалы, рабочие места. Потенциал у нас есть, мы сможем вместе создать на территории Южного Урала целую группу успешных компаний, которые смогут выйти не только на российский рынок (его завоевать), но и активно участвовать в международном IT-рынке. Желаю всем успехов и удачи!»

К вечеру 21 июля конкурсанты должны разработать прототипы цифровых продуктов, призванных помочь в решении острых проблем различных отраслей России – здравоохранения, образования и науки, транспортной логистики, ЖКХ и городской среды, сферы государственных услуг.

Как сообщают организаторы, финальный хакатон будет проводиться по 20 номинациям. Победителями станут 20 команд, получивших самые высокие оценки. В итоге, статус победителя конкурса получат от 60 до 100 человек, в зависимости от количества человек в команде. По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

«Кадры – это краеугольный камень, без которого невозможно построение цифровой экономики, – отмечает директор департамента по координации и реализации проектов по цифровой экономике министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Насибуллин. – Очень важно, что теперь в стране появилась площадка, которая объединит усилия государства и бизнеса по отбору и работе с кадровым потенциалом. Как министерство, мы готовы оказывать помощь любым инициативам. Уверен, что только работая в диалоге, мы сможем добиться результатов».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.07.19

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